Решила не прятаться: Деми Мур показала лицо после слухов об уродующей пластике

Голливудская знаменитость решила не прятаться после сплетен о неудачной пластике. Актриса Деми Мур пришла на программу супермодели Наоми Кэмпбелл.

В рамках ютуб-шоу "Без фильтров с Наоми" Мур показала лицо. На опубликованных кадрах заметно, что внешне Деми практически не изменилась. Своим появлением перед камерой звезда опровергла сплетни о неудачной подтяжке лица.

Поговорила Деми Мур и о шоу, которое спровоцировало массу домыслов. Актриса рассказала Наоми Кэмпбелл, что открывать показ модного дома Fendi для нее было большой честью. Во время шоу Деми Мур почувствовала себя по-настоящему особенной. Этот вечер артистка запомнит навсегда.

Мур не стала подробно обсуждать свою внешность. Актриса только отметила, что считает свое лицо и тело особенными. Разговоры о якобы уродующей пластике не расстраивают знаменитость.

Как писали "Дни.ру", в конце января модный дом Fendi представил коллекцию весна-лето 2021. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сюрпризом показа стал выход на подиум актрисы Деми Мур. Лицо знаменитости, шокировало зрителей. Аудитория не сразу узнала актрису. Появились слухи, что Мур изуродовали пластические хирурги. Дескать, знаменитость сделала неудачную подтяжку. Фото Деми с показа стали резонансными. Не исключено, что виновник странного вида Деми Мур на показе Fendi – неудачный макияж.