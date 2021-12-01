Балерина и противница мини-юбок: что известно о личной жизни звезды сериала "Мосгаз" Смолякова

Недавно вышел сериал "Мосгаз. Дело № 8: Западня". В новой части телефраншизы на экраны в образе майора Ивана Черкасова вернулся известный актер Андрей Смоляков.
63-летний Андрей Смоляков редко оказывается на страницах прессы. Артист не попадает в скандальные ситуации, не ходит по ток-шоу, не делает громких заявлений. О личной жизни артиста мало что известно.
Звезда сериала "Мозгаз" состоит в незарегистрированном браке с модельером Дарьей Разумихиной. Вместе актер и его возлюбленная уже десять лет. Смоляков и Разумихина любят путешествия и интересуются историей древних цивилизаций.
У 56-летней Дарьи Разумихиной есть дочь и сын от прошлых отношений. Дети модельера живут в Лондоне, с отцом. Избранница актера работала журналистом, но в 90-х переквалифицировалась в дизайнера, отучившись за рубежом. Первую коллекцию одежды Дарья представила в 1999 году. У Разумихиной свой магазин одежды. Жена Андрея Смолякова создает наряды в стиле этнофутуризм. Дарья известная противница мини-юбок и дамских брюк. Такую одежду она считает неэлегантной.
Отметим, у Андрея Смолякова есть взрослый сын Дмитрий. Единственный наследник звезды сериала "Мосгаз. Дело № 8: Западня" появился в браке артиста с балериной Светланой Ивановой. С солисткой Большого театра актер прожил 20 лет. Поговаривают, что в этом союзе весь быт лежал на плечах Андрея.
"Когда человек все время что-то делает, для того чтобы что-то было, в какой-то момент он может надорваться, надломиться и остановиться. И тогда уже ничего не будет…" – говорил об отношениях Смоляков.