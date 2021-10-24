В Сети высмеивают забавный киноляп в сериале "Великолепный век"

Сериал "Великолепный век" завершился семь лет назад, однако все еще популярен у зрителей. Поклонники раз за разом пересматривают турецкую историческую теленовеллу, не в силах расстаться с полюбившимися героями и атмосферой восточной сказки о красивой любви.
Повторный просмотр позволяет зрителям увидеть детали, которые ранее были неуловимыми для глаза. Так, например, фанаты "Великолепного века" обнаружили серьезный киноляп в эпизоде с героиней Махидевран султан. У актрисы Нур Феттахоглу, сыгравшей этого персонажа, заметили свежий французский маникюр. В кадре крупным платом отчетливо видны ухоженные ноготки знаменитости.
Оплошность актрисы и съемочной группы позабавила пользователей Сети. Поклонники исторической ленты шутят, дескать, наложницы султана Сулеймана вызывали на дом мастериц ногтевого сервиса. "С маникюром и в 16 веке?" – смеются фанатки ленты.
Отметим, сериал "Великолепный век" – уникальный проект, который завоевал популярность во всем мире. Подготовка к съемкам шоу заняла два года. На создание картины ушло два миллиона долларов – баснословные деньги для Турции. Специально для сериала были выстроены павильоны, декорированные в соответствии с эпохой правления Сулеймана Великолепного, было пошито пять тысяч костюмов и создано четыре тысячи головных уборов.
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