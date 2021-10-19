Грязный поклеп и козни: Озчивит из "Великолепного века" ответил на серьезные обвинения коллег

Звезда сериала "Великолепный век" попала в переплет. 36-летний Бурак Озчивит может предстать перед судом, если его вину докажут.
На самого популярного в Турции актера пожаловались в полицию. Заявление подали некоторые члены съемочного коллектива теленовеллы "Основание: Осман", в котором Озчивит играет главную роль. Бурака обвиняют в оскорблении коллег.
Неприятный эпизод произошел еще в декабре 2020 года на площадке "Основания: Осман". По словам одного из ассистентов оператора, Озчивит, выйдя из своей палатки, грубо обругал сидевших неподалеку людей. Затем Бурак покинул место съемок, потом вернулся и вновь разразился бранью. Актер был недоволен тем, как идет работа.
"Члены группы были потрясены, когда услышали проклятия Бурака Озчивита", – сообщил полиции ассистент оператора. Как отметил очевидец, присутствующие были настолько шокированы, что не произнесли ни звука.
Бурак Озчивит, в свою очередь, уже прокомментировал происходящее. Знаменитость намекнула, что все обвинения в его адрес – грязный поклеп и козни злоумышленников. Артист признался, что съемки в исторической теленовелле изматывают его морально и физически.
"Но я никогда не ругался и не оскорблял никого", – заявила турецкая знаменитость.
По словам Озчивита, ему несвойственно подобное некрасивое поведение. Любой человек, знакомый с ним лично, подтвердит это.
Напомним, ранее Бурак Озчивит был назван самым высокооплачиваемым артистом в Турции. Он получает рекордную для местной индустрии зарплату.
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