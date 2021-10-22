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Сериалы
Народ накинулся на оголившуюся после развода звезду "Великолепного века"

Народ накинулся на оголившуюся после развода звезду "Великолепного века"

Актриса Нур Феттахоглу ответила злопыхателям.
прочитано 101 раз

12 ноября турецкая актриса Нур Феттахоглу отпразднует день рождения. Исполнительнице роли Махидевран султан в исторической теленовелле "Великолепны век" исполнится 41 год.

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В личном микроблоге Нур Феттахоглу опубликовала фото, которое вызвало переполох в Сети. На снимке знаменитость позирует в черном купальнике. Наряд выгодно подчеркивает достоинства фигуры актрисы: точеную талию, стройные плечи и руки, плоский живот.

В комментариях народ накинулся на оголившуюся Феттахоглу с критикой. По мнению поборников морали, артистке пора забыть о нескромных фото – пятый десяток как-никак. Кроме того, Нур позировала в откровенном наряде не на пляже, что было бы логично, а в одной из комнат своего дома. Дескать, звезда сделала фото с умыслом – хотела привлечь внимание публики своими прелестями.

Обсуждение было настолько бурным, что к нему подключились турецкие СМИ. Журналисты связались со звездой "Великолепного века" и попросили прокомментировать шумиху. Актриса намекнула, что плевать хотела на злопыхателей. "Пусть критикуют, я живу своей жизнью", – цитирует Нур Феттахоглу RusTurkey.com.

Отметим, в марте 2021 года исполнительница роли Махидевран султан развелась с мужем, бизнесменом Левентом Везироглу, после восьми лет совместной жизни. В этом браке у Нур появилась дочь Элиса Гюзин, которой уже пять лет. После расставания родителей девочка сталась в доме матери.

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Фото: www.instagram.com / eclipsnf
Автор: 22 октября 2021, 15:51 Источник: haberler.com ✓ Надежный источник
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