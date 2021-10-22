Народ накинулся на оголившуюся после развода звезду "Великолепного века"

12 ноября турецкая актриса Нур Феттахоглу отпразднует день рождения. Исполнительнице роли Махидевран султан в исторической теленовелле "Великолепны век" исполнится 41 год.
В личном микроблоге Нур Феттахоглу опубликовала фото, которое вызвало переполох в Сети. На снимке знаменитость позирует в черном купальнике. Наряд выгодно подчеркивает достоинства фигуры актрисы: точеную талию, стройные плечи и руки, плоский живот.
В комментариях народ накинулся на оголившуюся Феттахоглу с критикой. По мнению поборников морали, артистке пора забыть о нескромных фото – пятый десяток как-никак. Кроме того, Нур позировала в откровенном наряде не на пляже, что было бы логично, а в одной из комнат своего дома. Дескать, звезда сделала фото с умыслом – хотела привлечь внимание публики своими прелестями.
Обсуждение было настолько бурным, что к нему подключились турецкие СМИ. Журналисты связались со звездой "Великолепного века" и попросили прокомментировать шумиху. Актриса намекнула, что плевать хотела на злопыхателей. "Пусть критикуют, я живу своей жизнью", – цитирует Нур Феттахоглу RusTurkey.com.
Отметим, в марте 2021 года исполнительница роли Махидевран султан развелась с мужем, бизнесменом Левентом Везироглу, после восьми лет совместной жизни. В этом браке у Нур появилась дочь Элиса Гюзин, которой уже пять лет. После расставания родителей девочка сталась в доме матери.
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