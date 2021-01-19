Уставшая от славы звезда "Гарри Поттера" заявила об уходе

В мае 2020 года у артиста появился первенец. Возлюбленная знаменитости, Джорджия Грум, родила девочку, которую назвали Уэнсдэй. Имя крохи переводится как "среда".
Появление ребенка сильно повлияло на Руперта Гринта. Артист бросил курить, его отпустила бессонница. В свежем интервью знаменитость призналась, что задумалась о смене профессии. Звезда "Гарри Поттера" не исключает, что в будущем совсем уйдет из кино.
Гринту интересно строительство, плотничное дело. Актер любит работать руками. Не так давно он занялся керамикой – делает посуду из глины.
Сейчас актер снимается в сериале "Домом с прислугой", бросать проект артист не будет. По словам Руперта, на телевидении он чувствует себя комфортно. Главная проблема Гринта – известность. Он не хочет быть знаменитым, и все еще не смирился с тем, что его узнают на улице.
"Поттер" появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой..." – сказала звезда журналистам.
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