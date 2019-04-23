Актер из "Гарри Поттера" тайно женился

Британский актер Руперт Гринт тайно узаконил отношения с коллегой Джорджией Грум. Папарацци недавно заметили влюбленных на одной из улиц Лондона. На безымянном пальце актрисы они разглядели обручальное кольцо.

До свадьбы влюбленные встречались восемь лет. Гринт пока не прокомментировал новость, сообщает Life.