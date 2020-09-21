Звезда сериала "Закрытая школа" вышла замуж за коллегу

Актеры расписались в одном из московских ЗАГСов. Торжество прошло в узком кругу родных и друзей.
Валерия Минина была облачена в белое платье из шифона с глубоким декольте. Нежный образ дополняли пышные светло-русые локоны и букет из роз. Возлюбленный звезды сериала "Закрытая школа" выбрал для бракосочетания классический костюм черного цвета.
В личном микроблоге актриса опубликовала короткий ролик. Видео создано в момент регистрации брака. 29-летнняя Валерия и ее 40-летний жених получают поздравления от сотрудника ЗАГСа. Минина прижимается к Карташову. Новоиспеченные супруги не скрывают своего счастья.
Валерия Минина и Дмитрий Карташов служат в Московском Губернском театре. Художественным руководителем труппы является известный артист Сергей Безруков.
Новоиспеченный муж звезды сериала "Закрытая школа" участвует в спектакле "Идиот" по произведению Достоевского. Карташов исполняет роль Рогожина. В постановке "Ромео и Джульетта" по Шекспиру артист играет Меркуцио.
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