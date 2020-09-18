Известный актер арестован за растление детей

Американский актер предстанет перед судом. Звезда сериала "Чирлидеры" от Netflix, 21-летний Джерри Харрис, обвиняется в производстве развратного видео с участием детей.

По данным следствия, в 2018 году артист неоднократно общался с двумя 14-летними мальчиками близнецами. Джерри Харрис просил у подростков видео и фото откровенного содержания.

Более того, один из парней признался, что звезда сериала "Чирлидеры" требовала удовлетворить ее орально. Якобы артист "вымогал" близость в общественном туалете.

Другой ребенок сообщил властям о назойливом внимании Джерри Харриса. Мальчик всегда отказывался от непристойных предложений актера, из-за чего тот становился еще навязчивее. Знаменитость заставляла парня чувствовать вину за отрицательный ответ.

Сейчас звезда сериала "Чирлидеры" находится под арестом в Чикаго. Харрис дал признательные показания. Джерри рассказал следователям, что общался с 10-15 другими несовершеннолетними. Актер получал от детей откровенные кадры. Также стало известно, что в середине 2019 года у знаменитости была интимная близость с 15-летним парнем.

Прокуратура уточняет подробности произошедшего. Джерри Харрис предстанет перед американским судом. Звезде сериала грозит от 15 до 30 лет лишения свободы.