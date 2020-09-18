Известный актер арестован за растление детей

По данным следствия, в 2018 году артист неоднократно общался с двумя 14-летними мальчиками близнецами. Джерри Харрис просил у подростков видео и фото откровенного содержания.
Более того, один из парней признался, что звезда сериала "Чирлидеры" требовала удовлетворить ее орально. Якобы артист "вымогал" близость в общественном туалете.
Другой ребенок сообщил властям о назойливом внимании Джерри Харриса. Мальчик всегда отказывался от непристойных предложений актера, из-за чего тот становился еще навязчивее. Знаменитость заставляла парня чувствовать вину за отрицательный ответ.
Сейчас звезда сериала "Чирлидеры" находится под арестом в Чикаго. Харрис дал признательные показания. Джерри рассказал следователям, что общался с 10-15 другими несовершеннолетними. Актер получал от детей откровенные кадры. Также стало известно, что в середине 2019 года у знаменитости была интимная близость с 15-летним парнем.
Прокуратура уточняет подробности произошедшего. Джерри Харрис предстанет перед американским судом. Звезде сериала грозит от 15 до 30 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Муж не хочет детей
У Тарзана беременна любовница
Россия тихо идёт к коммунизму.
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток
Феминизм - ЗЛО
Меня назвали женщиной