Спицы в ногах: Полежайкин из сериала "Папины дочки" прикован к больничной койке

О проблемах со здоровьем актер рассказал в личном микроблоге. Михаил Казаков опубликовал несколько фото из палаты. Знаменитость запечатлела собственные ноги в аппаратах для скелетного вытяжения.
Подобный метод лечения применяете при сложных переломах, например, со смещением или большим количеством обломков. Конечность с подобными травмами нельзя зафиксировать в гипс, поэтому кости закрепляют специальными спицами.
Казаков не рассказал, как именно он оказался в больнице. Возможно, позже звезда сериала "Папины дочки" поделится с подписчиками подробностями. "Добро пожаловать в мой новый мир", – только и написала звезда ситкома.
Подписчиков пост Михаила напугал. Пользователи Сети пожелали звезде скорейшего выздоровления.
"Здоровья", " Скороейшего востоновления😘🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Миша , что случилось? Скорей выздоровления!!! Берегись !!", "Михаил, выздоравливайте и потом главное упорно разработать и восстановиться", – поддержали актера интернет-пользователи.
Артиста Михаила Казакова многие отечественные зрители помнят как исполнителя роли Ильи Полежайкина в ситкоме "Папины дочки". После окончания съемок артист исчез из публичного пространства. За последние годы Михаил очень изменился внешне. Он похудел и возмужал. Казаков женат уже восемь лет. Звезда сериала "Папины дочки" воспитывает дочь супруги от прошлых отношений и родного сына.
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