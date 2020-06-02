Актер Борис Невзоров высказался об убийце жены: Господь всех наказал!

Борис Невзоров был женат на коллеге по цеху Анастасии Ивановой. Они познакомились на съемочной площадке картины "Не могу сказать "прощай". Анастасия подарила Борису дочь Полину. Семейную идиллию оборвала трагедия: Иванова была убита.
О пережитом горе Невзоров говорить не любит. Эта тема все еще болезненна для артиста. Между тем знаменитость поведала, что человека, причастного к преступлению, и его родных уже нет в живых. "В общем, они умерли... Господь всех наказал!" – сказала звезда кино и сериалов.
Добавим, что сегодня 70-летний Борис Георгиевич находится в самоизоляции с четвертой супругой. Знаменитость учится готовить под чутким руководством избранницы.
Невзоров не скрывает, что все еще пользуется успехом у противоположного пола. Поклонницы присылают артисту письма с признаниями в любви и личными фотографиями. Внимание фанаток, по словам артиста, держит его в тонусе.
Иногда Борис Невзоров забывает, что дожил до солидного возраста. Артист не может поверить, что ему уже 70 лет. "Иногда на девушку засмотришься и думаешь: "Господи, куда ты пялишься? Что ты с ней делать-то будешь?" Но все равно фантазия играет", – поведала знаменитость.
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