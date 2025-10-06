Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Понедельник 6 октября

11:46В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема
В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема

В Забайкальском крае завершился IV Фестиваль Олега Лундстрема

Мероприятия фестиваля собрали свыше шести тысяч зрителей.

С 17 по 29 сентября в Чите и 10 районах Забайкальского края прошло более 25 концертов IV Фестиваля Олега Лундстрема. На сценах разных городов региона выступили Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Александр Романовский, джазовая певица Мариам Мерабова, виолончелист Владимир Нор, скрипач Пётр Лундстрем, Иркутский драматический театр имени Н. Охлопкова, Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина) и дирижер Тимофей Гольберг, а также Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина.

В этом году фестиваль объединил три направления – джаз, классику и тему любви к Родине в искусстве. Зрители услышали шедевры мировой классики – произведения Чайковского, Вивальди, Бетховена, Сен-Санса и других великих композиторов. Особым событием фестиваля стала мировая премьера – оркестровое путешествие по опере В. А. Моцарта "Волшебная флейта" в аранжировке Сергея Казюлина. Впервые в Чите Иркутский драматический театр представил спектакль "Живи и помни" по мотивам повести Валентина Распутина.

Неотъемлемой частью фестиваля стала Международная образовательная программа под кураторством Творческой мастерской Леонида Лундстрема. В ней приняли участие более 70 молодых музыкантов из Дальнего Востока, Монголии, Забайкалья, Донецкой Народной Республики и других регионов России. В течение недели они посещали мастер-классы по фортепиано, скрипке, альту, виолончели и хоровому пению, а также творческие встречи и лекции в Забайкальском краевом училище искусств. В программу вошли девять камерных концертов. Итогом стал большой заключительный концерт молодых исполнителей.

27 сентября в Забайкальской краевой филармонии Московский государственный академический камерный хор (Хор Минина) и пианист Александр Романовский представили публике "Маленькую торжественную мессу" Джоаккино Россини.

28 сентября в Чите состоялся концерт-закрытие фестиваля с участием Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина и джазовой певицы Мариам Мерабовой.

29 сентября в Петровск-Забайкальском фестиваль завершился концертом "Хор без границ", который представили Хор Минина и дирижёр Тимофей Гольберг.

Петр Лундстрем, художественный руководитель фестиваля Олега Лундстрема: “За 4 года мы сделали фестиваль визитной карточкой Забайкальского края и продолжаем делать всё, чтобы люди во всех уголках Забайкалья получили доступ к высокому подлинному искусству и чтобы люди со всей страны хотели приехать сюда и посетить этот музыкальный праздник. IV Фестиваль Олега Лундстрема стал для Забайкалья настоящим музыкальным событием: более 25 концертов, тысячи зрителей и уникальные премьеры. Мы видим, как растёт интерес публики и как фестиваль объединяет джаз, классику и молодых музыкантов. Впереди – юбилейный 2026 год, и мы готовим программу, которая достойно отметит 110-летие Олега Леонидовича”.

Борис Фрумкин, народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Олега Лундстрема: “Для нас честь выступать на фестивале имени Олега Лундстрема в Чите – городе, где он родился. Этот фестиваль стал прекрасной традицией, и мы чувствуем не только радость, но и большую ответственность перед публикой. В следующем году оркестр отметит 110-летие со дня рождения Олега Леонидовича, и наша миссия – продолжать его дело, поддерживать славу и имя коллектива, который уже более 90 лет покоряет сердца слушателей”.

Мариам Мерабова, джазовая певица: “Меня поразил драйв и невероятная элегантность музыки Олега Лундстрема – это роскошь, владение сценой, союз маэстро и оркестра, наполненный любовью и особым биоритмом джаза. Каждый выход на сцену для нас – это дарить любовь зрителям и получать её в ответ. Ведь джаз – это не только гармония и размышления, но и ритм, который заставляет двигаться. В программе фестиваля для нас особенно важно исполнение песен военных лет – это наш поклон тем великим людям, которые поддерживали бойцов, напоминая, что джаз способен не просто развлекать, но и давать силу и смысл”.

Тимофей Гольберг, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора: “Маленькая торжественная месса" – последнее крупное сочинение Джоаккино Россини, эпилог его творчества. В этом произведении – сильные драматичные, даже трагичные арии переплетаются с искромётными фугами. Но заканчивается она надеждой, торжеством веры. Наша задача – заставить зрителя задуматься, надеюсь, это получилось"”.

Александр Романовский, пианист: “Для меня большая радость вновь выступать на фестивале Олега Лундстрема в Чите. Очень здорово, что у нас в программе есть особое произведение Россини, одно из последних. Мы искренне рады подарить его нашим слушателям, ведь это настоящее душевное творчество. Такая музыка – для всех, потому что она объединяет и помогает вспомнить самое важное”. В 2026 году фестиваль станет юбилейным: он будет приурочен к 110-летию со дня рождения Олега Лундстрема. Организаторы обещают масштабную программу с участием ведущих российских и зарубежных музыкантов. Подготовка к событию уже началась.

Фестиваль прошел при поддержке губернатора и министерства культуры Забайкальского края, а также фонда развития Забайкалья.

6 октября 2025, 11:46
Фото: пресс-служба фестиваля Олега Лундстрема / автор: Ольга Миллер
