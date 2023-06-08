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Четверг 8 июня

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"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

Конечно "Пропустить не могу, прийти!". Если вы поставили запятую именно там, для вас хорошая новость, мы готовы представить вам первых спикеров, которые помогут раскрыть все актуальные темы отрасли!

Саша Лукич (Portner Architects, Руководитель бюро) – Микро-девелопмент элитных домов

Екатерина Коган (ФСК Family, Директор департамента маркетинга) – Как создать идеальный загородный продукт. Система стейлокейшн

Антонина Болотина (Land Territory, Основатель компании) – Ландшафт, который продает недвижимость быстрее и дороже

Владислав Копица (Open Village, Генеральный директор) т– Коттеджные поселки ближайшего будущего

Виталий Злобин (HOMESPRO, Основатель архитектурного бюро, архитектор) – Тренды и антитренды в архитектурном проектировании поселков

Подробное описание тем, график выступлений и полный список спикеров можно будет увидеть уже на следующей неделе, следите за обновлениями сайта, чтобы не пропустить!

8 июня 2023, 09:26

Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"

Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"
Заявки приняты, голоса отданы, ставок больше нет. Завершился второй этап отборочного тура премии "Посёлок года". Онлайн-голосование в личных кабинетах членов жюри состоялось, независимый консультант проверил результаты, и вот мы готовы назвать имена и финалистов. Лучший поселок класса КомфортКП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская областьКП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-ПетербургКП "Соловьи.

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen
Amgen просил пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию осуществить допоставку товара в адрес "Фармстор" на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Апелляция подтвердила, что Amgen нарушил условия договора, отказывая поставлять товар. Судом установлено, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки лекарственных препаратов в адрес "Фармстор". Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в "Фармстор" и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего "Фармстор" не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня
Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса. Номинации, в которых идет борьба:Лучший поселок класса КомфортЛучший поселок класса Бизнес – Москва и областьЛучший региональный поселок класса БизнесЛучший поселок класса ЭлитЛучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса КомфортЛучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса БизнесЛучший проект-концепция посёлка класса ЭлитЛучший поселок таунхаусовЛучший коттеджный поселок без подрядаЛучший мультиформатный посёлок Москвы и МОЛучший региональный мультиформатный посёлокЛучшая концепция инфраструктуры/благоустройстваПоселок с лучшей архитектуройИмена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику
Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача. Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний.

Потребительский кредит не выходя из дома

Потребительский кредит не выходя из дома
Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету. Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.

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