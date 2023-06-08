"Пропустить не могу прийти!" – а где вы поставите запятую, когда дело касается делового мероприятия в рамках премии "Поселок года"?

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Amgen просил пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию осуществить допоставку товара в адрес "Фармстор" на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Апелляция подтвердила, что Amgen нарушил условия договора, отказывая поставлять товар. Судом установлено, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки лекарственных препаратов в адрес "Фармстор". Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в "Фармстор" и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего "Фармстор" не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.