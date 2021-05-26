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Больше звука, больше места: Би-2 переезжает из ВТБ Арены в "Лужники"

Больше звука, больше места: Би-2 переезжает из ВТБ Арены в "Лужники"

Шоу Би-2 NewBest XL пройдет 20 июня 2021 года на крупнейшем стадионе страны.
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Группа Би-2 готовится к долгожданной [буквально] встрече с поклонниками. После нескольких вынужденных переносов даты московского концерта команда решила провести главный концерт своего тура на самой большой площадке города.

Концерт NewBest XL станет самым масштабным в истории группы. В сет-лист выступления войдут треки, за которые голосовали поклонники, а услышат они их не только с основной, но и со второй сцены, расположенной в центре зала со своей ламповой акустической атмосферой и уютными коврами. Помимо этого, Би-2 собираются удивить поклонников захватывающей сценографией и световым шоу, а отдельное внимание группа традиционно уделит звуку. Фирменный объёмный 4.1 саунд покроет весь стадион: поклонники и с самыми дорогими, и с самыми бюджетными билетами услышат одинаково качественный звук.

Также 20 июня в Лужниках прозвучат и чарт-топеры 2020 года: синглы «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых», и состоится премьера сингла из грядущего альбома.

Главное шоу откроют выступления специально приглашенных гостей: одним из них станет группа «Сети» — российская рок и инди-поп-группа, сольный проект бывшего участника группы "Сплин" Яна Николенко, который известен также как клавишник, флейтист и соавтор текстов Би-2. Коллективом выпущено два альбома: «Небо на Земле» и «Просто», а в 2020 — новые синглы «Мало» и «Вдвоём». Визитной карточкой группы стал хит «Smile». А вот имя второго специального гостя держится в тайне и станет известным в начале июня.

Музыки будет много, а места хватит всем — и на сцене, и на танцполе, и на трибунах.

В связи с переносом концерта на новую площадку, группа разошлёт всем поклонникам обновлённые билеты на мероприятие. Обращаем Ваше внимание на то, что при посещении мероприятия обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. При необходимости зрителям на входе будут предоставлены маски, перчатки и антисептические средства.

Билеты https://bdva.ru/concerts/moscow_newbestxl/.

Аккредитация: Мария Дрожжина madrozhzhina@gmail.com

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