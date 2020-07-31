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Пресс-релизы
В Москве прошла церемонии вручения Ежегодной Международной премии

В Москве прошла церемонии вручения Ежегодной Международной премии "Лотос"

Фото: пресс-служба
Съемка торжественной церемонии вручения Ежегодной Международной премии "Лотос", прошла недавно в Москве. Вот уже четвертый год премия представляет широкой аудитории новых специалистов, высококвалифицированных экспертов в области эзотерики.
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В 2020 году, для участия в премии было подано более 220 заявок из разных уголков не только нашей страны, но и всего мира. Регистрация проходила на сайте премии и были выбраны только сертифицированные специалисты, многие из которых заслужили признание в других эзотерических проектах. Победителей определили по итогам народного онлайн-голосования также на сайте премии. Были награждены специалисты, обладающие экстраординарными способностями, добившиеся успехов и признания в своих областях.

В этом году международная премия "Лотос" проводится в телевизионном формате и будет транслироваться на телеканале "Калейдоскоп". Награждение смогут увидеть на всей территории Российской федерации от Калининграда до Владивостока с общим охватом более 24-х миллионов телезрителей. Под звуки фанфар и под пристальным взглядом телекамер участники торжественно проходили по красной ковровой дорожке и поднимались на сцену, чтобы получить заслуженную награду.

Фото: пресс-служба

Лауреатами премии стали: Татьяна Эль – в номинации "Эзотерик", Анна Гехман – в номинации "Маг", Светлана Смирнова – в номинации "Экстрасенс", Ольга Таро – в номинации "Таропсихолог", Эльвира Усубалиева (Эльф) – в номинации "Шаманизм", Алла Любибогова – в номинации "Психоэзотерик", Лариса Василенко – в номинации "Таролог", Екатерина Одас – в номинации "Ведунья", Анна Анохина – в номинации "Рейки", Ольга Булдакова – в номинации "Предсказатель", Он-Лайн институт "Лакшми Амея" – в номинации "Ведическая астрология", Лиана Вагнер – в номинации "Экстрасенс", Светлана Яблочкина (Есения Правдивая) – в номинации "Оккультист".

В съемке участвовали популярные актеры театра и кино, известные экстрасенсы, участники телевизионных мистических проектов на Первом, ТНТ и ТВ3, а также партнеры премии. Они поднимались на сцену, чтобы выполнить почетную миссию вручения наград и поздравить лауреатов и зрителей телеверсии премии. Открыла концерт Анжелика Кузьмова – певица, финалистка шоу "Большая перемена" на НТВ, участница шоу "Голос 4" на Первом канале, участница международного шоу "Ну-ка, все вместе!". С премьерой песни выступил Владимир Ефимов – певец, автор и композитор, сценарист и продюсер. Музыкальные поздравления прозвучали также из уст неподражаемого Евгения Герчакова – Народного артиста России, актёра "Театра Луны", лауреата премии "Лотос" прошлого года "За магию перевоплощения на сцене"; Андрея Алексина – Российского певца и музыканта, автора песен, лидера группы "Алексин"; Светланы Ларионовой – певицы, актрисы, автора песен, солистки группы "Воровайки"; Милены Дейнеги – певицы, продюсера, ведущей различных мероприятий, хитмейкера и телеведущей "MusicBox". Саша Project, российская певица, порадовала поклонников сразу двумя хитами, покорившими вершины чартов: "Очень нужен ты" и "Говорила мама". Как всегда моментально разобрали на цитаты стихотворение, прочитанное Владимиром Вишневским – российским поэтом, сатириком, киноактером, шоуменом, членом Союза писателей СССР и писателей Москвы, лауреатом многочисленных профессиональных премий. Михаил Жемчужный – заслуженный артист России, певец, музыкант, солист балкано-цыганского шоу "Цыганская Жемчужина" (Gipsy Pearl) – необыкновенно эмоционально и ярко выступил дуэтом с супругой в музыкально-танцевальном поздравлении. А поностальгировать можно было с легендарной группой 90-х "Восток".

Фото: пресс-служба

Среди почетных гостей премии присутствовали: Константин Щербинин – миллионер, обладатель голливудской улыбки и покоритель женских сердец, главный герой Первого сезона телешоу "Замуж за миллионера" на канале СТС; Сергей Рублев – актер; участники телевизионных мистических проектов: Виктория Железнова – актриса, финалист третьего сезона телешоу "Битва Экстрасенсов" на ТНТ, Ведущая сериала "Гадалка" на ТВ3; Мариами Циминтия – финалистка 20-го, юбилейного, сезона шоу "Битва Экстрасенсов", певица, актриса театра и кино; Марина Зуева – участница восемнадцатого сезона телешоу "Битва Экстрасенсов", природный маг, основатель школы магии; Иван Шабанов – участник телешоу "Битва Экстрасенсов" и "Последний герой"; Антон Мамон – участник 17-го сезона телепроекта "Битва экстрасенсов", Ольга Седова – финалист 11-го сезона телепроекта "Битва экстрасенсов"; партнеры премии: Владимир Ферапонтов – основатель и Президент Московского Закрытого Бизнес-клуба "Очень Деловые Люди": Елена Миронова – продюсер, генеральный директор канала "Калейдоскоп-ТВ"; Джон Хаимов – генеральный директор компании Еmansipе и другие.

На протяжении всей съемки интервьюировал участников Петр Энтис – телерадиодеятель, музыкальный редактор телепрограммы "Угадай Мелодию" на Первом канале.

Вели церемонию искрометные Мария Банк и Андрей Якиманский. Предложенная ими игра стала настоящей интригой вечера. Всем присутствующим предлагалось проверить свои способности к ясновидению и почувствовать или увидеть, что находится в черном ящике. Записки с ответами необходимо было положить в коробку, стоявшую на сцене до окончания мероприятия. Тому, кто даст наиболее расширенный и правильный ответ, полагался специальный приз от ведущих. Победителем стала одна из финалистов премии Елена Горшкова, которая первой дала наиболее развернутый ответ.

31 июля 2020, 11:37

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