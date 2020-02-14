В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"

Ежегодный образовательно-просветительский фестиваль в области устойчивого развития "ВузЭкоФест – 2020" пройдет в России и республике Беларусь с 13 по 26 апреля. В фестивале примут участие более 65 высших учебных заведений. Основная тема "ВузЭкоФест-2020" – "Развитие экотуризма". В течение двух недель участники фестиваля – студенты, школьники и активная молодежь – будут изучать особенности и перспективы развития туризма в парадигме устойчивого развития.

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