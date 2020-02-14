В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"

Продолжая традиционный экологический дискурс, в 2020 году организаторы
"ВузЭкоФест" решили обратиться к одной из наиболее актуальных тем в сфере
устойчивого развития – экотуризму. Идея изучить этот вопрос связана с ростом
внимания мировой общественности к возможностям экологичных,
социально-ответственных и не наносящих вреда планете способов организации
туризма.
Главной целью организаторы видят формирование участниками фестиваля стратегической концепции развития экотуризма в России до 2035 года, которая будет включать в себя разработку эко-туристической карты территорий присутствия вузов, школ и дошкольных учреждений на территориях Россиийской Федерации, республики Беларусь и Польши.
Среди основных задач "ВузЭкоФест-2020" также:
- содействие развитию научно-популярного дискурса в области экотуризма и воспитание поколения экологически и социально ответственных туристов;
- участие в формировании профессионального сообщества в области заповедного дела и охраны особых туристических объектов;
- разработка идей для формирования системного подхода к потенциалу экотуристических территорий;
- помощь в реализации концепции экологического просвещения, а также привлечение к проекту школ и дошкольных учреждений.
"Мы хотим, чтобы "ВузЭкоФест-2020" стал для его участников не только возможностью проявить себя или пополнить круг знакомств единомышленниками, но и помог увидеть новые перспективы при реализации целей и задач национальных проектов "Образование", "Экология", а также концепции экологического просвещения в России. Одной из таких целей, например, может стать двукратное увеличение числа посетителей на особо охраняемых природных территориях к 2024 году", – комментирует сооснователь и директор проекта Анастасия Окорочкова.
В 2020 году "ВузЭкоФест" пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Традиционно, главной площадкой станет Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, в рамках которого в 2015 году было инициировано проведение первого фестиваля. Среди партнеров проекта также АНО "Агенство стратегических инициатив", эко-туристический проект Wild camp и Экоцентр "Заповедники".
Организаторы экофестиваля уверены, что обмен информацией и распространение актуальных знаний в области устойчивого развития – фундамент для формирования сообщества лидеров и разработки конкретных решений. Многие инициативы, рожденные в рамках "ВузЭкоФест" прошлых лет, уже реализованы на базе некоторых образовательный учреждений, а также городов и регионов. Такие инициативы способствуют и общим институциональным изменениям в области устойчивого развития на уровне всей страны.
Полная программа фестиваля с указанием всех регионов и вузов-участников появится на сайте в конце февраля 2020 года.