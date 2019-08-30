В столице выберут самую красивую девушку России

В финале конкурса примут участие 100 самых красивых девушек со всей России. 21 ноября 2019 года компетентное жюри выберет самую красивую девушку России, которая получит титул "Королева России 2019" и корону стоимостью 10 миллионов рублей, а так же внушительный денежный приз.
Учредителем и организатором конкурса "Королева России" является компания Информационное агентство "Медиа Телеком Групп". Финал конкурса "Королева России" проводится в этом году уже в пятый раз. Ежегодно в кастингах конкурса принимает огромное количество девушек со всей страны.
В 2019 году состоится самый грандиозный финал конкурса "Королева России 2019": еще ни один конкурс красоты в России не устраивал финальное шоу с таким количеством самых красивых девушек.
В программе финального шоу состоятся выходы в коктейльных платьях, национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. В промежутках между выходами финалисток конкурса предусмотрено выступление артистов эстрады. Финальное шоу завершится награждением десяти финалисток конкурса титулами:
- "Королева России"
- "Гранд Королева России"
- "Королева России International"
- "Королева Нации России"
- "Королева Бикини России"
- "Юная Королева России"
- Первая "Вице Королева России"
- Вторая "Вице Королева России"
- "Королева Глянца России"
- "Королева Очарования России"
Девушек будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей правительства, известных людей шоу-бизнеса и культуры России, а также представителей молодежных организаций, представителей СМИ.
На конкурсе будет представлена эксклюзивная ювелирная корона ручной работы стоимостью более 10 миллионов рублей.
Участницы прибывают в Москву 10 ноября 2019 года и заселяются в один из подмосковных отелей для подготовки. Все время пребывания участниц будет посвящено репетициям, посещениям знаковых мест Москвы, участию в благотворительной акции.
В программе конкурса предусмотрена пресс-конференция с участницами конкурса и оргкомитетом, а так же презентация эксклюзивной короны конкурса.
Финал пройдет на площадке Вегас Сити Холл 21 ноября 2019 года в 20:00. Количество билетов ограничено.