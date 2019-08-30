В столице выберут самую красивую девушку России

В финале конкурса примут участие 100 самых красивых девушек со всей России. 21 ноября 2019 года компетентное жюри выберет самую красивую девушку России, которая получит титул "Королева России 2019" и корону стоимостью 10 миллионов рублей, а так же внушительный денежный приз.

Учредителем и организатором конкурса "Королева России" является компания Информационное агентство "Медиа Телеком Групп". Финал конкурса "Королева России" проводится в этом году уже в пятый раз. Ежегодно в кастингах конкурса принимает огромное количество девушек со всей страны.

В 2019 году состоится самый грандиозный финал конкурса "Королева России 2019": еще ни один конкурс красоты в России не устраивал финальное шоу с таким количеством самых красивых девушек.

В программе финального шоу состоятся выходы в коктейльных платьях, национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. В промежутках между выходами финалисток конкурса предусмотрено выступление артистов эстрады. Финальное шоу завершится награждением десяти финалисток конкурса титулами:

"Королева России"

"Гранд Королева России"

"Королева России International"

"Королева Нации России"

"Королева Бикини России"

"Юная Королева России"

Первая "Вице Королева России"

Вторая "Вице Королева России"

"Королева Глянца России"

"Королева Очарования России"

Девушек будет оценивать компетентное жюри в составе специалистов высокого профиля, представителей правительства, известных людей шоу-бизнеса и культуры России, а также представителей молодежных организаций, представителей СМИ.

На конкурсе будет представлена эксклюзивная ювелирная корона ручной работы стоимостью более 10 миллионов рублей.

Участницы прибывают в Москву 10 ноября 2019 года и заселяются в один из подмосковных отелей для подготовки. Все время пребывания участниц будет посвящено репетициям, посещениям знаковых мест Москвы, участию в благотворительной акции.

В программе конкурса предусмотрена пресс-конференция с участницами конкурса и оргкомитетом, а так же презентация эксклюзивной короны конкурса.

Финал пройдет на площадке Вегас Сити Холл 21 ноября 2019 года в 20:00. Количество билетов ограничено.