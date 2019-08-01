Самый большой в России Автомузей открылся в Москве. В центре Москвы в объединенном творческом пространстве завода "Кристалл" на территории свыше 3 тысяч квадратных метров расположились свыше 100 уникальных автомобилей, представляющих историю автопрома от начала XX века до наших дней.

Директор музея Дмитрий Октябрьский: "Автомобиль – это уникальный предмет, который вбирает в себя все достижения человечества. Все самые современные технологии и передовые материалы сразу после изобретения находили свое воплощение в автомобилестроении. И для меня как для коллекционера очень важно сохранение этой истории. В нашем музее мы старались прежде всего показать все лучшее, что создано за почти полтора столетия существования автомобиля. В городе Москве сейчас нет ни одного автомобильного музея. Я много лет был директором музея на Рогожском Валу, но сейчас он перепрофилирован и представляет городской транспорт, а для меня автомобиль все-таки более персонализирован, и мы решили открыть этот музей на бывшей территории завода Кристалл. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно будем пополнять нашу коллекцию, как собственно автомобилей, так и интерактивных экспонатов. В настоящее время уже работают два корпуса музея, в сентябре мы планируем открыть еще один огромный зал, таким образом территория музея увеличится почти вдвое, а количество представленных экспонатов втрое".

Наталья Лесниковская: "Это очень интересный музей. Все машины в идеальном состоянии, они выглядят словно с обложки журнала. Оба моих сына интересуются марками автомобилей, и для них было большим сюрпризом, что Bentley – это марка с историей, а не только современные роскошные автомобили, что первый джип был маленьким военным и совсем не похож на современный. Здорово, что есть целый зал интерактивных экспонатов, созданных специально для детей, рассказывающих, как работают фары, дворники и другие составляющие автомобиля. И, конечно, прекрасно, что во многие машины можно залезть и даже покататься во дворе".

Анастасия Гребенкина: "Я водитель с большим стажем, больше 20 лет за рулем, и, пожалуй, машины – это моя давняя и очень сильная страсть. Не представляю себя без автомобиля. Обожаю водить и люблю машины, которые прекрасно выглядят внешне, которые интересно разглядывать. Музей просто огромный с очень красивыми экспонатами. Здесь каждый получит настоящее эстетическое удовольствие. Правильно выставлен свет, машины блестят и сверкают, а истории о каждом из автомобилей захватывают и удивляют. Но один автомобиль меня просто покорил – длинный бледно-розовый Cadillac с плавниками, такая розовая машина – воплощенная мечта каждой девочки, она сразу запоминается".

Дмитрий Миллер: "Мы совершенно поражены экспозицией и самими экспонатами. Я втайне завидую обладателям этих автомобильных сокровищ, даже посидеть в таком автомобиле – это огромное счастье. Меня больше всего привлекли маленькие спортивные автомобили, они выглядят практически как игрушки и напоминают о том, как в детстве все мальчики играли в машинки. И, конечно, поразили своими размерами огромные американские автомобили и советский ЗИС. Но, наверное, больше всего мне понравился старинный Studebaker. Он не самый дорогой, но он очень брутальный, в нем есть настоящая мужская душа".

Юлия Такшина: "Сказать, что мы под впечатлением – ничего не сказать. Это уникальная коллекция и прекрасная возможность и взрослым, и детям, окунуться в историю автомобилестроения. Это удивительно и прекрасно!".