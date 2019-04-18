В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"

25 апреля в Москве состоится одно из самых ярких и масштабных мероприятий весны – первая в России нетворкинг-конференции "Личный бренд предпринимателя". Это настоящая находка для тех, кто жаждет новых знаний и опыта в области карьеры и бизнеса.

поделиться