В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"
Спикерами мероприятия станут лучшие практики в темах "Личный бренд", "Маркетинг", "Позиционирование": Владислав Фатеичев (Бермуда); Чермен Дзотов; Роман Масленников; Слава Семенчук и ещё пять топовых экспертов.
Посетив это мероприятие, гости получат инструкцию по созданию личного бренда в 20 шагах, фишки и секреты личного брендинга в 2019 году, контакты 300 крупных предпринимателей из разных сфер.
Кроме того участников события ждут сюрпризы и призы в нетворкинг-игре.
Ключевым моментом мероприятия станет презентация нового журнала о лучших экспертах страны "Я ЭКСПЕРТ". Компания "Найдем Эксперта" стала первым в России брендинговым агентством, у которого теперь есть свое печатное издание.
Учредители журнала говорят: "Мы "Форбс" для малого бизнеса. Миссия журнала – продвигать и поддерживать экспертов!". В журнале "Я ЭКСПЕРТ" собрано большое количество советов "на миллион", лайфхаков от бизнесменов и специалистов, являющихся асами в своем деле! Лучшие юристы, адвокаты, коучи, тренеры, менторы, психологи, врачи, специалисты по недвижимости и многие-многие другие щедро делятся на страницах издания креативными идеями для развития бизнеса.
Кроме того, в дебютном журнале "Я ЭКСПЕРТ" № 1 читатели найдут много другой полезной информации, в том числе бизнес-гороскоп, который поведает, что сулят звезды бизнесу в 2019 году. Целый раздел издания посвящен Международному клубу предпринимателей BIZTUS, отметивший 28 марта 2019 года отметил свое 2-летие.
С электронной версией издания можно ознакомиться на сайте журнала "Я эксперт".Все это и многое другое на первой в России нетворкинг-конференции "Личный бренд предпринимателя". Событие станет находкой для тех, кто открыт к трендам и знаниям в области развития своего дела через личный бренд. Увидеть вживую опыт спикеров, задать наболевшие вопросы о продвижении бизнеса, заключении сделок, укреплении авторитета через личный бренд, проникнуться кейсами участников – вот что можно сделать на конференции и это именно то, на что идёт активная публика, следящая за трендами.
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
Контакт оказался удачным
Артистка приняла непростое решение
Поклонники не сразу узнали телезвезду