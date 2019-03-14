Триумфальный парад мюзиклов стартует в Москве
В популярных мюзиклах зрители увидят не только любимых героев сказок и легенд, но и возможности самых современных технологий 3D-mapping, что порадует как маленьких зрителей, так и их родителей. Красочные декорации и костюмы, трюки, спецэффекты, живой звук и захватывающие сюжеты – вот основные составляющие успеха триумфальных постановок, покоривших зрителей России, Европы и США.
Единственные в стране 3D-мюзиклы для всей семьи "Остров сокровищ", "Черномор", а также национальный мюзикл "Лукоморье" пройдут в Москонцерт Холле. Музыкальный спектакль "Бременские музыканты", успешная премьера новой версии которого состоялась в 2018 году, пройдёт в Центральном Доме Культуры Железнодорожников (ЦДКЖ).
30 марта 12:00 – Бременские музыканты, ЦДКЖ
31 марта 12:00 – Бременские музыканты, ЦДКЖ
31 марта 12:00 – Черномор, Москонцерт-Холл
13 апреля 12:00 – Бременские музыканты, Щелково, Районный культурный комплекс
13 апреля 12:00 – Лукоморье, Москонцерт-Холл
20 апреля 12:00 – Бременские музыканты Москва, ЦДКЖ
18 мая 12:00 и 16:00 – Черномор, Москонцерт-Холл
19 мая 12:00 – Остров Сокровищ, Москонцерт-Холл
26 мая 12:00 – Малыш и Карлсон, Барвиха
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