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В Москве пройдет крупнейшая выставка собак

Фото: vk.com/ruskynologfed/Мария Семенова
Почти 12 тысяч участников приедет на интернациональные выставки собак всех пород "Евразия 2019" и "Кубок РКФ 2019", которые пройдут 23–24 февраля в МВЦ "Крокус Экспо". Здесь можно будет встретить четвероногих более 250 пород. В программе : выступление служебных собак, чемпионат по танцам с собаками, познавательный лекторий для детей и взрослых.
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"Евразия" – это международный судейский состав из признанных и уважаемых кинологов, просторное и комфортное выставочное пространство, интересная спортивно-дрессировочная, развлекательная и познавательная программа, красивые призы для победителей и приятные подарки для всех.

Для экспертизы приглашены 76 судей из 36 стран: Россия (12 человек), Финляндия (6), Швеция (5), Германия (4), Франция (4 человека), Аргентина, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Словакия, США, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Эстония, Япония. Такой представительный судейский корпус, включающий практически всех членов Генерального комитета FCI, можно встретить только на самых значимых кинологических мероприятиях уровня чемпионата секции или даже мира.

В этом году выставка "Евразия" побила рекорд по числу иностранных участников. И это не только представители стран ближнего зарубежья: Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии, – но также гости из Финляндии, Израиля, Италии, Норвегии и даже США, Южной Кореи и Японии.

География российских участников поистине впечатляет: на выставку приедут жители всех регионов страны от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Выставки РКФ – это не только самые масштабные кинологические мероприятия в нашей стране, это еще и интереснейшие семейно-досуговые мероприятия. Их посещает по меньшей мере 40 000 зрителей. В этом году гости смогут увидеть собак 275 пород. Самыми многочисленными из них стали лабрадор ретривер (315 собак), сиба (270), американский стаффордширский терьер (232), вельш корги пемброк (225), сибирский хаски (216). Также можно будет познакомиться с редкими для нашей страны породами: болонез, большой вандейский бассет гриффон, бурбонский бракк, бургосский бракк, вольпино итальяно, голландская овчарка, гасконско-сентонжская гончая, дирхаунд, миниатюрная американская овчарка, польский харт, ходская собака, чешский фоусек, шведский вальхунд.

"Евразия" считается мероприятием для семейного досуга. Значительная часть гостей – это молодые родители с детьми, которые мечтают о собаке. Посетители смогут определиться с породой будущего питомца, познакомиться с правилами его воспитания и содержания, посмотреть показательные выступления по игровым и служебным видам дрессировки, посетить мастер-классы по воспитанию, пообщаться с заводчиками, ветеринарами и представителями зообизнеса. 

Особое внимание планируется уделить породам собак, выведенным в России. Оба дня выставки будут работать специализированные породные стенды, где все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с кавказскими или восточноевропейскими овчарками, трогательными русскими тоями или неутомимыми якутскими лайками.

В рамках проекта популяризации ответственного собаководства и активного образа жизни среди молодежи организуются показательные выступления по таким дисциплинам, как аджилити (скоростное преодоление препятствий), флайбол (командные старты по скоростной апортировке), дог-фризби (ловля диска) и танцы с собаками. Будут представлены и официальные спортивные дисциплины: обидиенс (послушание) и IGP (международные испытания пользовательских и разыскных собак).

Российская кинологическая федерация гордится сотрудничеством с кинологическими подразделениями силовых структур России. Проекты, реализуемые в рамках этого сотрудничества, направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения и повышение престижа службы на благо страны. Именно для этого на Главном ринге выставки регулярно организуются показательные выступления бойцов кинологических подразделений Росгвардии, Министерства обороны (470-го методико-кинологического центра служебного собаководства ВС РФ). Также в программе предусмотрено выступление сотрудников питомника ПАО "Аэрофлот", чьи уникальные собаки-шалайки работают в аэропорте "Шереметьево".

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