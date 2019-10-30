В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского

Балет Кирилла Симонова "Картинки с выставки" перенесет нас в мир детских сновидений. Там, блуждая в причудливом сказочном саду, кто-то из детей встретит страшного клоуна, способного менять обличия, а кто-то – ангелов, чтобы вместе с ними летать над Землей. Девочка-сирота увидит в своем сне родителей, а мальчик, наконец, победит в игре в войну.
Смешивая жанры и стили, миксуя классическую музыку М. Мусоргского и ее сегодняшнюю версию, созданную нашим современником Вольфгангом Миттерером (Wolfgang Mitterer), хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев создадут сценическую фантазию на тему детства. И в этой фантазии совершенно естественным образом, подчиняясь логике сна, окажутся рядом такие жанры, как кулинарное шоу и сценический бой подушками, световое шоу и классические балетные дивертисменты.
В этом спектакле наши самые яркие, самые тайные, самые прекрасные мечты, страхи и желания, воплотятся на сцене и вернут нас в детство, в мир, в котором все было возможно. В мир, который, как картинки с выставки, весь состоял из чудес.