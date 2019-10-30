В Театре Сац покажут балет "Картинки с выставки" к 180-летию Мусоргского

22 и 23 ноября на Малой сцене Театра Наталии Сац покажут одноактный камерный балет "Картинки с выставки" на музыку М. Мусоргского. Балет поставлен ко Дню рождения театра, к 145-летию со дня создания цикла М.П. Мусоргским и к 180-летию композитора М.П. Мусоргского.

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