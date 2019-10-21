"Би-2" с новым шоу NewBest в Москве

Группа "Би-2" выступит на Центральном Стадионе "Динамо" ("ВТБ Арена") с новой программой NewBest 25 и 26 октября.



На концертах прозвучат и новые хиты "Би-2" из альбома "Горизонт событий", и все главные песни группы – greatest hits "Би-2", которые любят и знают миллионы. Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений "Би-2". Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.



Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим – 25 и 26 октября на концертах "Би-2" с программой NewBest!