Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"

На днях стартовал кастинг на четвертый сезон престижного и уникального международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная 2020".



Финал международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная 2020" состоится в осенью 2019 года в Москве. В финале встретятся 7 участниц из разных стран мира, причем в финале могут оказаться несколько участниц из одной страны. К участию в конкурсе допускаются замужние женщины в возрасте 23-45 лет, имеющие не менее одного ребенка и с гражданством любой страны мира. Заполнить анкету можно на сайте конкурса.

Кастинг продлится в течение полутора месяцев. Напомним, что в первых числах января 2019 года организаторы подвели итоги третьего международного конкурса красоты "Улыбка Вселенная 2019", который прошел в формате онлайн. Победительницей стала молодая мама из Тюмени Елена Станиславская, которая вошла в состав жюри на четвертый сезон проекта. В отборочных турах третьего конкурса принимали конкурсантки из 13 стран мира.

