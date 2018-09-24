Kremlin Gala "Звезды балета XXI века" состоится в Государственном Кремлевском Дворце

Специально для Kremlin Gala, отдавая дань великому хореографу, чей 200-летний юбилей мы отмечаем в этом году, хореограф Василий Медведев поставил Pas d'action "Посвящение Петипа" на музыку Л. Минкуса из балета "Ночь и День". Балет "Ночь и День" был поставлен Мариусом Петипа в Москве, в честь коронации Александра III в 1883 году. Эта постановка, по отзывам очевидцев и критиков, поражала роскошью, изобилием танцев и участием Петербургской и Московской балетных трупп. Премьера Kremlin Gala – это сегодняшнее видение старинного балета в исполнении солистов Большого театра Алены Ковалевой и Якопо Тисси.

Также зрителей ждет премьера хореографа Наталии Хоречной на музыку И. С. Баха.

"Наблюдать за артистами, познавая невероятную красоту их зрелого мастерства. Когда я закрывала глаза, все что я ощущала – это их диалоги, полные легкой грусти, в которых они выражали свое понимание истинной любви, отпуская свои эмоции на свободу – в пространстве, в настоящем времени." – прокомментировала Наталия Хоречная.

Выдающийся танцовщик Марсело Гомес, успешно зарекомендовавший себя как хореограф, выступит в собственных постановках. "Один из номеров называется "Ami", по-французски это означает – друг, приятель. Он поставлен на музыку Шопена. Он рассказывает о двух мужчинах, которые могут быть братьями, друзьями, соперниками… Скорее это даже не история, а некая идея. Я никогда еще не исполнял номер в Москве, это будет премьера." – Марсело Гомес

Kremlin Gala продолжает добрую культурную традицию и дарит своим зрителям редкую возможность увидеть в один вечер прекрасные номера в исполнении блистательных артистов балета!

В концерте примут участие: Сильвия Аццони (Гамбургский балет), Роберто Болле (Театр Ла Скала, Американский театр балета), Иван Васильев (Михайловский театр), Анастасия Винокур (Большой театр России), Марсело Гомес (Вашингтонский балет, Балет Сарасота) , Осиель Гюнео (Баварская государственная опера), Михаил Канискин (Государственный балет Берлина), Оксана Кардаш (Муз. Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Элиза Карийо Кабрера (Государственный балет Берлина), Алена Ковалева (Большой театр России), Люсия Лакарра (Балет Виктора Ульяте), Майя Махатели (Национальный балет Нидерландов) Александр Рябко (Гамбургский Балет), Денис Савин (Большой театр России), Якопо Тисси (Большой театр России), Дэниэл Ульбрихт (Нью-Йорк Сити балет), Томас Форстер (Американский театр балета), Владимир Шкляров (Мариинский театр), Маргарита Шрайнер (Большой театр России) Мария Эйхвальд, Театр Балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург), Государственный Молодежный Балет Берлина, Венский Государственный Балет.

Специальные гости: Борис Андрианов, Никита Борисоглебский, Алексей Мелентьев, Ханс Ван Манен