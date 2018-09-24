В Москве пройдет первый фестиваль "материальной" поэзии

На площадке, которая на один вечер превратится в пространство арт-перформанса, выступят более десяти поэтов, среди которых: Павел Быков, Камилла Лысенко, Екатерина Арбатова, Руслан Шишкин, Алексей Авданин, Виктор Халяпин, Собака Рыжий и другие. В качестве приглашенной звезды в фестивале примет участие известная поэтесса Ах Астахова с произведениями из сольной программы.
"Поэзия, как искусство, мода, живопись, всегда отражала веяния своего века. Современный мир диктует новые направления, темы и стили. Сегодня уличные художники выставляются в крупнейших музеях мира, чопорные бренды охотно идут на коллаборации с представителями андеграунда, а инновационные финтех-стартапы наступают на пятки традиционным банкам. Первый фестиваль поэзии "Рассрочка" объединит молодых авторов, которые пишут стихи, отражающие дух современной эпохи, и позволит порассуждать о материальных ценностях в поэтической форме", -отметил Павел Давидовский, директор по маркетингу проекта "Совесть", ставшего организатором данного мероприятия.
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