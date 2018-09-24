В Москве покажут легендарное шоу монахов Шаолиня
Кунг-фу – вид китайского боевого искусства, появившегося в 495 году в знаменитом монастыре Шаолинь. Монастырь Шаолинь является культовой реликвией Китая и его духовным воплощением. В течение многих веков в его стенах мастера кунг-фу кропотливо оттачивали уникальное искусство владения телом, включая умение отбиться от меча, шеста или копья. Всем ценителям этого вида боевого искусства известно, что воспитанники монастыря владеют секретом удивительных трюков: зрителей ждут опасные номера с мечами, ломание палок об руки, невосприимчивость к острым предметам, а также невероятная гибкость тела!
Все участники программы являются настоящими послушниками, постоянно проживают в монастыре и изредка выезжают на гастроли, чтобы познакомить зрителей всего земного шара с древней культурой! В Москве коллектив бывает редко, не чаще одного раза в пять лет, не пропустите уникальную возможность воочию лицезреть боевое искусство древности.
МЕСТО: Конгресс-центр РЭУ им. Плеханова
ВРЕМЯ: 12 октября в 19:00, 13 октября в 15:00 и 19:00
БИЛЕТЫ: 1200-4000 рублей
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