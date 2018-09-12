"Поделись своей мечтой": Jacobs запускает новую кампанию

У каждого из нас есть мечта, а может даже несколько. Но часто мы боимся делиться ими, а иногда даже признаться себе в том чего так сильно желаем. Возможно, именно поэтому многие мечты так и не реализуются. Оставаясь невысказанными, они меркнут и забываются.

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