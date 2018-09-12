"Поделись своей мечтой": Jacobs запускает новую кампанию
Чтобы задуманное сбывалось, важно соблюсти одно условие: мечтать самозабвенно и непременно громко говорить о своих целях.
Уже много лет Jacobs вдохновляет людей во всем мире мечтать и не сомневаться в их исполнении. Слоган “Мечтай с открытыми глазами” – как раз об этом. Ведь все задуманное может воплотиться в жизнь, главное – суметь услышать своего внутреннего мечтателя. Как правило, поверить в это помогают убедительные примеры. Именно поэтому лицом новой кампании Jacobs стала девушка, которая не боялась мечтать, верила в себя и сумела добиться многого – актриса Мария Кожевникова.
“Мечтайте вслух! Ведь если мы говорим о своей мечте, значит мы уже на пути к ней”, – советует Мария Кожевникова.
Новый амбассадор – не единственное яркое событие для Jacobs. Бренд запустил платформу "Поделись своей мечтой", где каждый может громко заявить о своей сокровенной мечте. Причем сделать это очень просто: написать о своем заветном желании, создать уникальный дримборд и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Сделать такое личное и важное заявление – действительно смелый шаг.
Некоторые пользователи смогут узнать, каково это, когда твоя мечта в реальности открыта не только твоим друзьям, но и всей стране. Эксперты уникального сообщества мечтателей Jacobs ознакомятся со всеми работами участников и выберут победителей, чьи мечты и фото украсят настоящие билборды в нескольких городах России. Так что вдохновляйтесь аромагией Jacobs, мечтайте смелее и громко заявляйте о своих целях, с каждым разом приближаясь к их воплощению!
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