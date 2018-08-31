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Пресс-релизы

Премьера фестиваля инновационных технологий "Мобилистика’18" прошла в "Крокус Экспо"

Фото: Пресс-служба
29 августа в "Крокус Экспо" состоялась пресс-конференция, посвященная первому в Европе фестивалю инновационных технологий "Мобилистика’18", который пройдет с 29 августа по 9 сентября 2018 г. в рамках Московского международного автомобильного салона (ММАС).
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Crocus Group представит на фестивале обзор инновационных проектов, стремительно меняющих нашу жизнь: электромобили, автономное вождение, альтернативное топливо, транспортная инфраструктура и "умные города".

Делая акцент на электромобильности, Crocus Group инициирует движение навстречу устойчивому развитию технологий будущего – при поддержке Организации Объединенных Наций, о начале официального сотрудничества с которой было объявлено на пресс-конференции.

В пресс-конференции приняли участие первый вице-президент Crocus Group и учредитель "Мобилистики" Эмин Агаларов, идеолог и автор концепции "Мобилистики" Георг Редлхаммер, генеральный секретарь Организации по международным экономическим связям (ОМЭС) Кари Айна Эйк, генеральный директор "Порше Руссланд" Томас Штэрцель и генеральный директор компании "Jaguar Land Rover в России" Вячеслав Кузяков.

С приветственной речью выступил амбассадор фестиваля Стивен Сигал, активный деятель в борьбе за сохранение экологии, ставший недавно специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США: „Мы должны заботиться о нашей земле. Человечество обладает всеми знаниями и ресурсами для обеспечения экологически безопасной и устойчивой мобильности. Нам просто нужно переключить триггер в нашем мышлении и быть открытыми для этого решения. Для меня большая честь поддерживать Crocus Group в их работе по изменению России к лучшему“.

Эмин Агаларов подтвердил, что с большим энтузиазмом относится к инновационным решениям в области транспорта и передвижения – именно поэтому он решил организовать фестиваль "Мобилистика": „Девиз Crocus Group – "Предвосхищая будущее". Неудивительно, что именно здесь, в "Крокус Сити", родилась идея выставки "Мобилистика". В последние годы наш "город" очень вырос, мы планируем строительство небоскребов и хотим создать среду обитания, благоприятную для жизни и работы. Нам также придется предлагать "умные решения" транспорта в "Крокус Сити". "Мобилистика" расскажет людям о том, что инновационного уже есть на рынке и что появится в будущем“.

Георг Редлхаммер, идеолог "Мобилистики" объясняет: „Мы хотим дать людям целостную картину будущего. Мы хотим показать технологии мобильности для людей и товаров, заставить людей задуматься об использовании альтернативных двигателей для транспорта. Электромобили уже сейчас являются частью нашей реальности. Но мобильность будущего намного шире и ярче! Мы живем в период эволюции, переходящей в революцию. И мы хотим продемонстрировать это здесь, на "Мобилистике"“. 

Генеральный секретарь Организации по международным экономическим связям Кари Айна Эйк представила на пресс-конференции программу ООН "Цели устойчивого развития" (Sustainable Development Goals (SDGs)), в которую заложены базовые ориентиры для международного сотрудничества до 2030 года.

Речь идет о 17-ти взаимосвязанных глобальных целях, обеспечивающих сбалансированность трех компонентов устойчивого развития стран: экономического, социального и экологического.

В ходе пресс-конференции г-жа Эйк и г-н Агаларов сделали совместное заявление, в котором подтвердили, что Crocus Group становится ключевым российским партнером программы SDGs. На сцене "Мобилистики" было подписано соглашение, в соответствии с которым "Крокус Сити" станет одним из пяти "городов будущего", включенных в программу SDGs, благодаря чему Россия и Crocus Group, в частности, смогут активно продвигать принципы мирового инновационного развития под эгидой ООН.

В "Крокус Сити" акцент будет сделан, прежде всего, на внедрении энергосберегающих технологий, развитии электротранспорта и детской экологической образовательной программе.

О своем участии в "Мобилистике" объявили такие автомобильные бренды, как Porsche, BMW, Jaguar Land Rover, Volgabus, а также дилеры электромобилей ElectroDrive и Romanov Motors.

Компания Porsche выступила с концепт-каром Porsche Mission E и новинкой модельного ряда – Porsche Cayenne E-Hybrid.  В основе экспозиции компании – инновационные технологии связи, различные виды мобильности и автомобильной коммуникации c элементами дополненной реальности и интерактивными модулями. Кроме того, в день своего 70-летнего юбилея компания Porsche объявила название серийной модели, основанной на представленном концепте: Taycan.  Выпуск нового Porsche Taycan ожидается в конце 2019 года.

Jaguar Land Rover привезла новый электрический кроссовер Jaguar I-PACE. Высокий крутящий момент и энергоэффективность двигателей являются залогом динамики настоящего спорткара: I-PACE разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Работу машины обеспечивают два электромотора. Владельцы смогут поднять уровень заряда с нуля до 80%, потратив всего 40 минут, с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку. При домашней зарядке через AC-точку (7кВ) такой же результат потребует чуть более 10 часов, так что автомобиль можно подключить к сети на ночь и получить готовую к работе батарею уже утром.

Также компания представила интерактивную образовательную школу для юных автомобилистов Jaguar Land Rover Driving School, которая не оставит равнодушным ни одного ребенка.

Концерн BMW привез на "Мобилистику" сверхтехнологичный кабриолет BMW i8 Roadster с интеллектуальной системой управления энергопотребления. Она координирует взаимодействие электродвигателя и батареи с двигателем внутреннего сгорания, что обеспечивает максимальную мощность при минимальном расходе топлива и энергии.

BMW позаботился и о техническом обслуживании нового автомобиля, разработав навигационные сервисы BMW ConnectedDrive. С помощью мобильного приложения можно не только найти оптимальный по энергозатратам путь, но и получить необходимую информацию о состоянии машины.

Компания Volgabus представила городской транспорт нового поколения: низкопольный электробус "Ситиритм 12 ELF", а также первый беспилотный модульный автобус "MatrЁshka".

Автобус "Ситиритм 12 ELF" способен вместить до 90 человек. Время до полной зарядки батареи – всего 6 часов, запас хода с пассажирами и включенным климат-контролем – 200-220 км. Такого пробега достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки.

Беспилотные "Матрешки" работают на электричестве (питаются от литий-железо-фосфатного аккумулятора (LiFePO4) емкостью 32 кВт⋅ч), ездят со средней скоростью 30 километров в час, аккумулятор заряжается за четыре часа, и его хватает на 130 километров.

Всего в модификационном разнообразии модульной "Матрешки" присутствуют три конфигурации: грузовые платформы открытого типа для различных видов логистики M2 PLATFORM, специализированные мобильные комплексы M2С6 (выполняющие функции пожарных автомобилей, аппаратов медицинского назначения, накопителей электроэнергии, машины для коммунальных служб и т.д.) и пассажирские смартбусы M2B8. При этом для трансформации из одной модификации в другую следует только сменить модуль, потратив лишь 15 минут.

Самой вместительной надстройкой считается последняя серия, которая может уместить в салоне от 8 до 12 человек.

Московская студия LADA Design и студенты трех вузов – Московского политехнического университета, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица и университета прикладных наук Лахти (LAMK) представили концепт двухместного беспилотного транспорта для перевозки пассажиров между городами. При разработке проекта студенты учитывали основные тренды: идея коммуникации транспорта с участниками движения была реализована за счет проекционных экранов, световых дорожек и других интерактивных элементов.

Выпускница кафедры дизайна Московского политеха показала проект городского электрического мотоцикла Lexus Kensaki. По мнению разработчика, электромотоцикл будет востребован в 2050 году, когда города будут перенаселены и у жителей будет потребность в компактном и экологичном средстве передвижения.

Автосалон "ЭлектроДрайв" продемонстрировал первый полностью электрический внедорожник Tesla Model X 2017-2018.

Компания ROMANOV motors презентовала самые быстрые электрические мотоциклы Zero SR, электрические ретро– и гольф-кары, электровелосипеды премиум-класса GRACE и эко-скамейку для мегаполиса с интегрированной USB-зарядкой.

Также в рамках фестиваля "Мобилистика" гости смогут опробовать инновационную систему виртуальных велосипедных тренировок VirZoom от компании Life Fitness. Теперь каждая поездка на велосипеде будет проходить в новом месте – расстояния полностью стираются благодаря технологиям виртуальной реальности. 

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