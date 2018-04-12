Телеканал "Дождь" отметит восьмилетие в компании "ДДТ" и "Касты"

Одна из самых популярнейших рэп-команд "Каста" в прошлом году выпустила релиз "Четырехглавый орет", который музыкальные критики единодушно признали альбомом года. 26 апреля музыканты исполнят материал с этой мегауспешной пластинки, а также свои самые известные рэп-боевики. Группа "ДДТ" во главе с Юрием Шевчуком, которая недавно презентовала свой новый клип на песню "Любовь не пропала" в эфире телеканала "Дождь", так же готовит эксклюзивный сет-лист для предстоящего праздника.
"Дождь" говорит "спасибо" своим подписчикам, которые вот уже 8 лет помогают делать независимое телевидение и именно они станут главными героями предстоящего события. Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала. Вместе с годовым абонементом зрители также получат приглашение на День Дождения, где смогут окунуться в атмосферу любимого канала и пообщаться с его ведущими.
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