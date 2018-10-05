Театр классического балета: осень в Кремле

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева даст осеннюю серию спектаклей в Государственном Кремлевском дворце. В программу войдут знаковые для труппы и любимые публикой балеты: "Ромео и Джульетта" и "Золушка" С.С.Прокофьева, "Спартак" А.И. Хачатуряна и "Лебединое озеро" П.И.Чайковского. Завершающим аккордом кремлевских выступлений станет первая зимняя постановка – знаменитая новогодняя сказка "Щелкунчик".

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