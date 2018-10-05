Театр классического балета: осень в Кремле
Постановка "Ромео и Джульетты" стала воплощением давней мечты балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Их спектакль в хореографической фантазии критики признают одной из самых удачных интерпретаций великого балета – яркий спектакль воскрешает в памяти незабываемые творения мастеров итальянского Возрождения, а хореографическое решение сочетает в себе масштабность ренессансной фрески с тончайшим психологизмом искусства ХХ века.
"Золушку" Наталия Касаткина называет "чудесной философской сказкой о девочке, которая стала принцессой, несмотря на все препятствия". Красивая сказочная танцевальная фееpия полна юмора, иронии и гротеска, которые связаны с характерными персонажами балета.
Балет Арама Хачатуряна "Спартак" стал одной из самых масштабных постановок Театра классического балета. Оригинальная постановка Наталии Касаткиной и Владимира Василева в полной мере отражает стиль, настроение и атмосферу эпохи Римской империи. Выразительная хореография и яркие образы в сочетании с шестью тоннами красочных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили и уникальными костюмами Елизаветы Дворкиной создают на сцене грандиозное драматическое зрелище. Уникальность постановке придает и то, впервые в балете использована музыка, хоть и написанная Хачатуряном для "Спартака", но никогда ранее не включавшаяся в спектакли другими хореографами.
Наряду с собственными оригинальными спектаклями в творчестве Наталии Касаткиной и Владимира Василева важное место всегда занимали авторские редакции классических балетов. Их "Лебединое озеро" – версия, которая носит в России название "старого московского "Лебединого" (хореография Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского). Согласно первоначальному замыслу Чайковского, балет завершался трагическим финалом с гибелью главных героев. Предлагаемая публике версия "Лебединого озера" следует именно этой задумке композитора, которая не была реализована в предыдущих постановках. Критика называла эту постановку "уроком современного отношения к классическому наследию".
Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к "Щелкунчику" – в легендарном спектакле сохранена ставшая классической хореография Василия Вайнонена, а почти весь первый акт балета поставлен заново Наталией Касаткиной и Владимиром Василевым и максимально приближен к сказке Гофмана. "Щелкунчика" Театра классического балета называют "по-настоящему семейным спектаклем".
Расписание спектаклей в Кремле:
"Ромео и Джульетта" – 13 октября
"Золушка" – 14 октября
"Спартак" – 6 ноября
"Лебединое озеро" – 20 ноября
"Щелкунчик" – 3 декабря
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