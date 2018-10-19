CONTRFASHION представил новых звезд авангардной моды

16 октября на главном подиуме страны Mercedes-Benz Fashion Week Russia проект CONTRFASHION в последний раз представил публике новых звезд авангардной моды, четыре молодых и амбициозных бренда со своей уникальной концепцией и идеологией.

Показ открыла коллекция "U.F.O" от дизайнеров бренда Tata-Polina & Dima Kamma, вдохновленных мистическим происхождением и загадочной красотой кругов на полях, оставленных, по версии уфологов, неопознанными летающими объектами. Несмотря на мрачную таинственность концепции, модельеры воплотили ее в ярких красках, не стесняясь блеска, соединяя разные материалы и фактуры тканей. Для создания подиумных образов были использованы бархат разных цветов и оттенков, глиттер, эко-кожа, фетр и большое количество фурнитуры.

Тему осмысления реальности, но уже в радикально противоположной плоскости, продолжила дизайнер Дарья Федунова в своей коллекции “Супрема”. В ее концептуальную основу легла философия конструктивизма, где познание мира воспринимается как его активное построение, а не отражение. Коллекция, созданная по супремам квадратов К.С. Малевича и мотивам композиций В.В. Кандинского, несет в себе идею победы человеческого творчества над формальностью реалий. Завершающий дефиле образ стал знаменем революции, которая должна снести все на своём пути, чтобы выстроить заново. Трансформация моделей и образов, комбинирование классических и инновационных материалов делают эту коллекцию поистине оригинальной.

В подводные миры биолюминесцентных и фотосинтетических существ, черпающих в свете энергию для роста и жизни, погрузила коллекция "Lit From Within" digital-модельера из Филадельфии Николь Феллер-Джонсон. Используя биомимику в языке форм как основу для разработки поверхностей, дизайнер создала уникальные структурированные наряды. Вдохновение ​​феноменом фототаксиса в совокупности с инновационными технологиями в моделировании, использованием лазерной резки, интерактивного текстиля, 3D-печати, трехмерной кинетической пряжи, скульптурного бисероплетения воссоздали на подуиме настоящую “Вязаную эволюцию”.

Последним словом в показе и истории CONTRFASHION стало шок-дефиле коллекции Ольги Чернощековой, бросающей вызов всему социуму. Шуба с яблоком раздора, меховой свитшот с кровавой дырой области сердца, сумка из человеческих рёбер, рюкзак с подрезанными крыльями и другие элементы одежды и аксессуаров посвящены человеку, а именно его боли, грехах и внутреннему мраку. Цветовая градация луков меняется от белого к черному через кроваво-красный так же, как девственная неотравленная душа становится черной дырой. В первом луке использована полосатая ткань как отсылка к тюремной решетке – человеческой доброте, заключенной в собственные рамки. На спине – многочисленные символы грехов, что преследует человеческую натуру. Второй аутфит содержит больше красного и чёрного, появляется кровавая дыра на белоснежном мехе в области сердца. Ткань на брюках приобретает громкие лозунги, такие как: "Справедливость делает жестоким", "Воспитание делает двуликим", "Ум делает хитрым", "Власть делает насильником". Ближе к финальному образу все детали – сердце в цепях, оковывающий человека корсет – создают точку невозврата.