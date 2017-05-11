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В Москве пройдет Парад ударных инструментов

Фото: пресс-служба
Международный молодежный фестиваль-конкурс "Drumsfest Russia" или "Парад ударных инструментов" в 2017 году отмечает 7-летний юбилей и вновь собирает талантливых детей и молодых музыкантов со всего мира.
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Этой весной исполнители разных возрастов (от 9 до 28 лет) соревнуются в четырех номинациях:

  • Соло на оркестровых ударных инструментах (ксилофон, малый барабан),
  • Классический ансамбль ударных инструментов,
  • Маршевые ансамбли ударных инструментов с элементами дефиле,
  • Духовые оркестры с элементами дефиле.

15 мая состоится красочное торжественное открытие конкурса-фестиваля, в котором принимают участие более 300 талантливых детей из Москвы и Московской области (Ногинск, Жостово, Жуковский, Истра, Озёры, Электросталь и др.), Краснодарского края, Брянска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, а также Польши, Венгрии, Израиля, Беларуси и юные музыканты из Луганска и Донецка. Все они выступят на площади у к/т "Искра", где состоится парад духовых оркестров и ансамблей ударных инструментов с элементами дефиле. В церемонии открытия принимают участие Президент Федеральной Палаты культуры Евгений Потапов, глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, генеральный директор РОСКИ Елена Домогацкая, Министр культуры Московской области Оксана Косарева, член жюри конкурса, Президент Восточноевропейского отделения WASBE Йожеф Чикота (Венгрия), директор Фестиваля "Drumsfest Russia" Александр Биленький и другие.

Фото: пресс-служба

Члены жюри Международного фестиваля-конкурса "Drumsfest Russia" – известные во всем мире специалисты исполнительского мастерства на ударных инструментах, а также известные профессора высших музыкальных учебных заведений. Председатель жюри – Заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой ударных инструментов РАМ им. Гнесиных, профессор Дмитрий Лукьянов.

Международный фестиваль-конкурс – "Drumsfest Russia-2017" проходит в два этапа. Первый этап фестиваля-конкурса пройдет с 15 по 17 мая 2017 года городе в городе Видное Московской области, и включает в себя конкурсные выступления солистов а также классических, маршевых ансамблей и оркестров. Основной состав участников – российские музыканты. Решением Правительства Московской области, "Парад ударных инструментов" включен в программу на соискание стипендии Губернатора МО.

Второй этап фестиваля-конкурса пройдет с 12 по 16 сентября 2017 года в Москве, в парке Сокольники и включает в себя популярные виды искусств: игры на ударной установке, маримбе, вибрафоне и этнические барабаны. Участников ждут нестандартные решения в формате проведения фестиваля-конкурса, также возможность стать артистом ведущих музыкальных компаний. Основой состав участников – зарубежные исполнители.

План мероприятий:

15 мая

  • 10.00 конкурс солистов в ДШИ г.Видное;
  • 14.00 на площади у к/т "Искра" – торжественное открытие и Парад духовых оркестров и ансамблей ударных инструментов с элементами дефиле (самая массовая и красочная номинация конкурса!)

16мая

с 10.00 до 20.30-Конкурс ансамблей ударных инструментов и мастер-классы в ДШИ г. Видное

17 мая

  • с 10.00-второй тур конкурса солистов
  • 14.00 закрытие конкурса.
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