Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек
Спектакль "Бюро игрушек" – это рассказ о добром волшебнике Доброделусе, который целыми днями чинит сломанные игрушки. В его руках оживают потерявшие уже надежду на вторую жизнь оловянные солдатики, неваляшки, живописные матрешки, клоуны, железные роботы и мягкие зверушки. Теперь они могут вернуться к детям и вновь им служить верой и правдой.
Интерактивный характер спектакля вовлекает в действие маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать Доброделусу, как лучше сделать.
Представления пройдут 12 и 25 марта, 8 и 30 апреля, Начало в 12 и 15 часов. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта, рекомендуемый возраст от 3 до 8 лет. Один взрослый может бесплатно провести по своему билету одного ребенка в возрасте до двух лет включительно, предъявив документ подтверждающий возраст ребенка. Отдельное место не предоставляется.
Театр "Кураж" находится по адресу ул. Земляной Вал, д.33. Торгово-развлекательный комплекс АТРИУМ, минус первый этаж (м. Курская, Чкаловская).
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