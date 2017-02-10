Бродвейский хит покажут в Москве
В поисках славы и удачи юный Фрэнк убегает из дома, с чего и начинаются его незабываемые приключения. Не имея за душой ничего, кроме своего мальчишеского шарма, огромного воображения и миллионов долларов в поддельных чеках, Фрэнк успешно выдает себя за пилота авиакомпании, доктора и юриста – живет жизнью мечты и завоевывает сердца самых желанных девушек. Но ложь Фрэнка не остается незамеченной – агент ФБР Карл Хенретти преследует Фрэнка по всей стране, чтобы заставить его в конце концов заплатить за свои преступления.
Мюзикл "Поймай меня, если сможешь" был номинирован на четыре премии Тони, включая номинацию "Лучший мюзикл". Оригинальная постановка была создана звездной командой авторов – Марком Шэйменом и Скоттом Уиттманом ("Hairspray") на основе либретто Терренса МакНэлли (The Full Monty, Regtime).
Спектакль пройдет на сцене КЦ "Москвич" со 2 по 7 марта. Музыка и тексты песен – Марк Шэймен и Скотт Уитман (Hairspray, "Чарли и шоколадная фабрика"), либретто - Терренс Макнэлли (The Full Monty, Ragtime).
Это самое масштабное бизнес-событие на Ближнем Востоке
Зрителям будут доступны более 40 различных абонементов в Светлановском, Камерном и Театральном залах
Уникальные костюмы для проекта готовят дизайнеры Алена Ахмадуллина и Янис Чамалиди
Зрители попытаются понять, что в исполнении сыграно, а что передано из личного опыта
В мероприятии примут участие специальные гости – лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов
Известный психолог представляет проект "На самом деле умная, но живу как дура"
В альбоме представлены 14 песенных хитов из спектакля в исполнении звезд
Скидки на размещение достигают 30%
Гоголевский сюжет вольно пересказан поэтом Вадимом Жуком и режиссером Иосифом Райхельгаузом
Праздничные чудеса стали результатом ультрасовременных научных опытов и экспериментов
Конфликт Никиты и Бориса начался с Лены Лениной
Полицейские искали в доме пострадавшей актрисы заложников
Ведущую довели до слез в эфире программы
Певица продемонстрировала результат операции