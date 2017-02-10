Бродвейский хит покажут в Москве

Театральная компания AK Production представляет премьеру мюзикла "Поймай меня, если сможешь", основанного на одноименном фильме кинокомпании DreamWorks. Как и фильм, сюжет мюзикла основан на реальной истории Фрэнка Абигнейла младшего – истории о том, как в 17 лет стать пилотом международной авиакомпании и облететь полсвета. Как стать миллионером и заставить ФБР гоняться за тобой по всему миру. Наконец, о том, как найти свою любовь.

В поисках славы и удачи юный Фрэнк убегает из дома, с чего и начинаются его незабываемые приключения. Не имея за душой ничего, кроме своего мальчишеского шарма, огромного воображения и миллионов долларов в поддельных чеках, Фрэнк успешно выдает себя за пилота авиакомпании, доктора и юриста – живет жизнью мечты и завоевывает сердца самых желанных девушек. Но ложь Фрэнка не остается незамеченной – агент ФБР Карл Хенретти преследует Фрэнка по всей стране, чтобы заставить его в конце концов заплатить за свои преступления.

Мюзикл "Поймай меня, если сможешь" был номинирован на четыре премии Тони, включая номинацию "Лучший мюзикл". Оригинальная постановка была создана звездной командой авторов – Марком Шэйменом и Скоттом Уиттманом ("Hairspray") на основе либретто Терренса МакНэлли (The Full Monty, Regtime).

Спектакль пройдет на сцене КЦ "Москвич" со 2 по 7 марта. Музыка и тексты песен – Марк Шэймен и Скотт Уитман (Hairspray, "Чарли и шоколадная фабрика"), либретто - Терренс Макнэлли (The Full Monty, Ragtime).