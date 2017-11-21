Заканчивается прием заявок на соискание второй Ежегодной Премии в области образования

В ходе мероприятия ведущие компании поделятся секретами успеха своей бизнес модели. Home Credit Bank, Lego, "МТС" расскажут то, о чем молчат успешные карьеристы, не пишут в учебниках и не учат в институтах.
Премия создана в поддержку развития бизнес– и профессионального образования в России, выявления лучших практик и обменом опыта между участниками рынка для развития совместных образовательных проектов, а также популяризации внутрикорпоративного образования в российских компаниях.
Среди основных номинаций Премии: Медиа, Карьера, Онлайн-образование, Формат корпоративного образования, Продукты и инструменты образовательного процесса, Образование для частных и корпоративных образовательных учреждений, Личностные номинации за вклад в развитие образования.
В 2016 году лауреатами Премии "Эффективное бизнес образование" стали более 35 компании, среди которых: "ОБИ Россия", "Эльдорадо", Moscow Business School, Samsung Electronics, QIWI, Mary Kay, Pfizer, Business Relations, "Юлмарт", ПАО "МОЭСК", группа "Дикси", "КидБург" и другие.
Подать заявку на соискание Премии и бесплатно зарегистрироваться на Форум можно на официальном сайте мероприятия.
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