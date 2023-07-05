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Среда 5 июля

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Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо
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В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области.

Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.

По словам губернатора, новое здание спортивной школы олимпийского резерва будет открыто в декабре текущего года.

«Рад всех видеть. Сегодня приехали проверить, как идет строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки. На 2025-2026 годы в Можайске у нас запланирован еще один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола», – прокомментировал Воробьев.

Ожидается, что комплекс будут посещать около 800 человек в день.

Губернатор проверил ход строительства нового здания для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске, а также пообщался со спортсменами. Фото: Антон Чернов

Спортивная школа олимпийского резерва в Можайске является одной из самых сильных в стране. Здесь занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Они достигают высоких результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Несколько воспитанников этой школы входят в состав сборных команд Московской области и России.

Одна из известных спортсменок по самбо и дзюдо Карина Черевань поделилась, что с радостью и нетерпением ждёт открытия нового здания.

По ее мнению, комплекс станет сердцем города. Карина надеется, что теперь в Московской области будут проводить больше международных турниров, а местные жители начнут активнее приобщаться к здоровому образу жизни.

5 июля 2023, 18:18
Губернатор проверил ход строительства нового здания для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске, а также пообщался со спортсменами. Фото: Антон Чернов

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