Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье

Готовим корзины! Составлен список мест в Московской области, где грибы растут на каждом шагу. Самыми лучшими территориями для "тихой охоты" поделилось интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Итак, стоит заглянуть на участки возле ж/д станций:
- Дмитровский район — Икша;
- Пушкинский район — Зеленоградская;
- Сергиево-Посадский район — Абрамцево;
- Троицкий административный округ — Рассудово;
- Раменский район — Игнатьево и Бронницы;
- Луховицкий район — Луховицы;
- Егорьевский городской округ — Егорьевск;
- Химки — Подрезково;
- Клин — Покровка.
Сайт "Вести Подмосковья" предлагает взглянуть на отчеты местных жителей, которые удачно сходили за грибами. Возможно, на основании чужого опыта вы найдете для себя идеальное место.