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Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье

Вперед за грибами! Куда отправиться на "тихую охоту" в Подмосковье

прочитано 84 раза

Готовим корзины! Составлен список мест в Московской области, где грибы растут на каждом шагу. Самыми лучшими территориями для "тихой охоты" поделилось интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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Итак, стоит заглянуть на участки возле ж/д станций:

  • Дмитровский район — Икша;
  • Пушкинский район — Зеленоградская;
  • Сергиево-Посадский район — Абрамцево;
  • Троицкий административный округ — Рассудово;
  • Раменский район — Игнатьево и Бронницы;
  • Луховицкий район — Луховицы;
  • Егорьевский городской округ — Егорьевск;
  • Химки — Подрезково;
  • Клин — Покровка.

Сайт "Вести Подмосковья" предлагает взглянуть на отчеты местных жителей, которые удачно сходили за грибами. Возможно, на основании чужого опыта вы найдете для себя идеальное место.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Alexander Novikov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2022, 19:51 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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