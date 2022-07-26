В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей

В Шатуре зафиксированы данные об инциденте. Сообщается, что женщина тонула на Муромском озере.
Гражданку спасли сотрудники Мособлпожспаса, передает "Радио 1". Женщина была испугана, но в медицинской помощи не нуждалась.
В Шатуре зафиксированы данные об инциденте. Сообщается, что женщина тонула на Муромском озере.
Гражданку спасли сотрудники Мособлпожспаса, передает "Радио 1". Женщина была испугана, но в медицинской помощи не нуждалась.
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