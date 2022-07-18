Жесткая посадка вертолета в Ленобласти попала на видео

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло авиапроисшествие.

Вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, совершил жесткую посадку во время выполнения учебно-тренировочного полета. Момент крушения попал на видео, которое поступило в распоряжение Пятого канала. В ролике видно, как вертолет неожиданно делает несколько оборотов вокруг своей оси, цепляется винтом за землю и валится на одну сторону.

Известно, что инцидент произошел вблизи коттеджного поселка под Гатчиной. Судя по всему, видео было снято как раз с территории жилых домов. В Росгвардии подтвердили жесткую посадку транспортного средства, и заявили, что причины будет устанавливать специальная комиссия. По предварительной информации, крушение воздушного судна не повлекло за собой никаких жертв, а также не спровоцировало разрушений на земле.