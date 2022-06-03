Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма

В 2022 году Министерство сельского хозяйства РФ приняло решение выделить для фермеров гранты в размере до десяти миллионов рублей. Государственная поддержка должна быть направлена на развитие агротуризма.
Об этом сообщает информационный портал "Вести Подмосковья" со ссылкой на Московскую областную Думу. По данным издания, важным условием для получения финансирования будет являться регистрация и работа на сельской территории. После получения субсидии аграрии будут обязаны заниматься обозначенной деятельностью не менее пяти лет, а также достигнуть целевых показателей.
В Мособлдуме подчеркнули, что размер господдержки может варьироваться от трех до десяти миллионов рублей. Для определения окончательной суммы гранта, власти будут выяснять, сколько готовы вложить в свою деятельность сами фермеры.
Так, для получения минимальной субсидии необходимо компенсировать 10% стоимости проекта. Если аграрии вложат 15% средств, то могу рассчитывать на пять миллионов рублей. А для максимального уровня господдержки необходимо погасить минимум 25% программы. Еще одно условие – срок окупаемости.
Минсельхоз России сегодня рассматривает варианты на пять лет. Сообщается, что в этом году могут быть одобрены сразу 50 проектов. Общая сумма поддержки фермеров составит 300 миллионов рублей. Деньги можно будет направить на расширение бизнеса, в том числе, на строительство гостиниц.