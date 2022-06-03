Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири

14-летний мальчик скончался из-за упавших ворот на стадионе. Трагедия случилась в селе Улыбино Новосибирской области. Как сообщает сайт VSE42.RU, тяжелое оснащение не было зафиксировано в целях обеспечения безопасности.
Смерть произошла внезапно. По завершении спортивной игры ребенок захотел сделать несколько физических упражнений с опорой на ворота, а они рухнули на него и придавили тело. Теперь полиция разбирается, кто виноват в этой жуткой истории. Как пишет Царьград, возбуждено уголовное дело, подразумевающее наказание за халатность должностного лица.