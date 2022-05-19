Во Владимире сгорел частный дом

Во Владимире Пожар произошел пожар в частном доме, Уточняется, что огонь распространился на 54 квадратных метра.
По данным телеканала "360", к моменту приезда спасателей дома сгорел полностью. В результате случившегося никто не пострадал.
Во Владимире Пожар произошел пожар в частном доме, Уточняется, что огонь распространился на 54 квадратных метра.
По данным телеканала "360", к моменту приезда спасателей дома сгорел полностью. В результате случившегося никто не пострадал.
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