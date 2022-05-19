В ЯНАО при пожаре погибли 3 человека

На Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО произошла трагедия. Сообщается, что загорелся вагон-городок.
На месте случившегося обнаружили три тела. По факту случившегося организована проверка, сообщает телеканал "360".
На Новозаполярном нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО произошла трагедия. Сообщается, что загорелся вагон-городок.
На месте случившегося обнаружили три тела. По факту случившегося организована проверка, сообщает телеканал "360".
Нелепая трагедия
Как живет актриса сейчас
Ведущая сияет красотой
Ведущий изменился