В Нижегородской области загорелся многоквартирный дом

В Нижегородской области загорелся двухэтажный жилой дом. По информации телеканала "360", огонь распространился на 396 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Экстренные службы ликвидируют последствия случившегося.
В Нижегородской области загорелся двухэтажный жилой дом. По информации телеканала "360", огонь распространился на 396 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Экстренные службы ликвидируют последствия случившегося.
Большая радость
Шикарные формы
Или государство заберет землю
Не позавидуешь