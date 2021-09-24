В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла

В Орехово-Зуево произошла трагедия. По информации прессы, на одном из местных водоемов утонул мужчина.
Это произошло после того, как гражданин упал с гидроцикла, на котором он находился в качестве пассажира. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает издание "Вести Подмосковья". Фигурантом стал человек, который управлял гидроциклом.
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