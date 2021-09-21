Под Калугой осудили двух наркодилеров из Подмосковья

Двое жителей Подмосковья были приговорены в Калужской области к лишению свободы. Граждан осудили за создание нарколаборатории, а также сбыт психотропных веществ.
По информации издания "Вести Подмосковья", злоумышленники по образованию химики. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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