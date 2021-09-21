Устроившему бойню в пермском вузе ампутировали ногу

Появились свежие данные о состоянии подозреваемого в стрельбе в пермском университете. Стало известно, что Тимуру Б. ампутировали ногу.
По информации сайта VSE42.RU, состояние злоумышленника оценивается как крайне тяжелое. Стрелок до сих пор не приходил в сознание. При этом есть все шансы того, что он выживет.
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