Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции

В Воронежской области произошло ЧП, данные о котором активно распространяются в прессе. Сообщается, что вооруженный мужчина совершил нападение на отделение полиции.
По информации телеканала "360", злоумышленник сумел пробраться в здание и взорвать бомбу. В результате случившегося пострадал сотрудник правоохранительных органов. Сейчас в Воронежской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции.
Популярные темы форума
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Всем привет, кто-нибудь помогите
Сонный паралич
Муж сказал, что я истеричка
Совместимость знаков зодиака
Можно ли вернуться к бывшему мужу?