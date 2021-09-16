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Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции

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В Воронежской области произошло ЧП, данные о котором активно распространяются в прессе. Сообщается, что вооруженный мужчина совершил нападение на отделение полиции.

По информации телеканала "360", злоумышленник сумел пробраться в здание и взорвать бомбу. В результате случившегося пострадал сотрудник правоохранительных органов. Сейчас в Воронежской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции.


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Автор: 16 сентября 2021, 09:00 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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