В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке

В Екатеринбурге произошел громкий инцидент, информация о котором активно распространяется в прессе. Стало известно, что в местном контактном зоопарке змея напала на ребенка.
Отец пострадавшей рассказал, что это произошло во время фотографирования. Ребенка доставили в медицинское учреждение для обследования. По факту случившегося организована проверка, передает 5-tv.ru.
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